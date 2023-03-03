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Siyasette Altılı Masa depremi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Noter masasına döndü" diyerek Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı. Siyasette deprem etkisi yaratan bu gelişmenin detayları ve Başkent’te yaşananlar SÖZCÜ Televizyonu canlı yayınında…

Yayınlanma: 17:16 - 03 Mart 2023 Güncellenme:
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