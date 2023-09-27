Sokak hayvanlarını bıçakla katlettiler

İstanbul Avcılar'da bir sürücü eğitmenleri tarafından sokakta beslenen köpek ve kedi bıçaklanarak öldürüldü. Besledikleri hayvanları o şekilde gören eğitmenler büyük üzüntü yaşarken sorumluların bulunmasını istedi...

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Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde sürücü adaylarının eğitim yaptığı alanda 2 sokak hayvanı korkunç bir şekilde öldürüldü. Sürücü eğitmenlerinin besledikleri sahipsiz köpeklerden biri dün sabah kaldırımda ölü bulundu.

Köpeğin kesici aletle öldürüldüğü anlaşılırken yakınlardaki arsada bir kedi de yine şekilde öldürülmüş halde bulundu.

“İNSANOĞLUNUN BU KADAR KÖTÜ OLACAĞI AKLIMA GELMEZDİ”

Sürücü kursu eğitmenlerinden Gözde Kabak, her gün saat 09.00’da su ve mamasını verdiği köpeği cansız ve kanlar içerisinde görünce şok olduğunu söyledi.

Kabak, “Eğitim yerinde her zamanki gibi yem, su veriyordum. Kaldırımda gördüm, hareketsizdi, uyuyor zannettim. Arkadaşlarıma sordum, maalesef görüntü hoş değildi. Önce afalladım, hiçbir şey yapamadım, kalakaldım. İnsanoğlunun bu kadar kötü olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kediyi de arkadaşlarım görmüş. Ama bıçakla mı, testere ile mi bilemiyorum. Hunharca İnsanın yapamayacağı bir görseldi. Ne istiyorlar, ne istediler, nasıl bir ruh hali bilmiyorum” dedi.

Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden gelen ekip ölü köpeği alıp götürürken, eğitmen Necati Özgen de sorumluların bulunmasını istedi.