Son 15 gün! Vatandaş alamıyor

Av yasağına yaklaşık 15 gün kaldı. Balık azaldığı için fiyatlar da yüksek... Trabzonlu balıkçı Gökmen Aydın, "Vatandaşta para olacak ki alacak. Olmadı mı ne yapacak?" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala balık tezgahlarında çeşitlilik ve bolluk azaldı. Trabzon’da balıkçılık yapan Muzaffer Özsandıkçı, balık azaldığı için fiyatların arttığını belirterek şunları söyledi:

– Hamsinin olmayışıyla alakalı vatandaşlar; mezgit, istavrit, çupra, levrek, somon, özellikle daha çok bu tarz balıklara yöneldi. Vatandaşların her zaman, her dönem balığa ilgisi var ama fiyatlardan şikayetçi biraz vatandaş. Haliyle o da balığın kıt olmasıyla alakalı. Fiyatlar ister istemez yüksek oluyor.

BALIKÇILARIN ÇOĞU PAYDOS ETTİ

– Balık bol değil az, yok denecek kadar az. Kayıkların büyük bir bölümü çalışmıyor, bu yüzden balık da az geliyor ve fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşın tek sıkıntısı balığın fiyatının yüksek olması. Sezonun kapanmasına bir ay kaldı. Büyük balıkçıların çoğu paydos etti. Bu kıtlık, üzerine koyarak devam eder. Bolluk olmaz.

İSTAVRİT 80-100 LİRA

Trabzonlu balıkçılardan Gökmen Aydın ise vatandaşın alım gücünün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

– Hamsi bitiyor, zaten Nisan'ın 15'inde sezon kapanıyor. Ama vatandaşın yiyeceği somon, istavrit, mezgit, levrek, çupra gelirse, işte barbun, bunları satacağız. İnşallah kıt gelmez, biraz bol gelir de vatandaşta yer. Somon 70-75 liradan olur. Levrek, çupra zaten standart fiyatları. İstavrit desen 80-100 arası, mezgit 75-50 civarında.

– Vatandaşlar fiyatlardan memnun mu? Normalde memnun. Ama vatandaşlarda para olacak ki alacak. Olmadı mı ne yapacak vatandaş? Şu anda kıymanın fiyatı 230-240 civarında, somonun kilosu 70 lira. Vatandaş hangisini alacak? Gelip balık alacak. Tavuk kaç lira? 75 lira. Balık 70 lira. İki tane balık alsa bir aileyi doyurur. Ramazan inşallah böyle gider de vatandaşta balık yer. Denizden ne çıkarsa onu satacağız, bol gelirse bol, az gelirse az satacağız.”

HAMSİ ELİNİ AYAĞINI ÇEKTİ

Turgay Memiş ise şunları söyledi:

– Bu saate kadar çok mükemmel bir hamsi çıktı. Zaten Karadeniz halkı hamsiye sevdalıdır. Ama hamsi, artık elini ayağını çekmiş. Bunun yanında istavrit, mezgit, somon; özellikle somon balığı Karadeniz'den çıkıyor, bu harika somonlar. Vatandaş da değerlendiriyor. Tanesi 50 liradan 90 liraya kadar somon var, kilosu ortalama 60 liraya denk geliyor. Çupra, levrek, mezgit, istavrit; dediğimiz gibi, bu balıklar şu an satılıyor.

İlginizi Çekebilir Balıkçılar hamside umduğunu bulamadı

İlginizi Çekebilir Karadeniz'de 'hamsi avı yasaklansın' çağrısı

İlginizi Çekebilir Hamsi, palamut, mezgit ve istavritte mikroplastik