15 yaşındaki Mine Söylemez’in ölümüyle ilgili şoke eden iddialar

Birlikte yaşadığı anneannesinin yanından annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, üvey babası tarafından istenmeyince evden kaçtı. Erkek arkadaşının evinde kalan Mine, çıkan yangında üç kattan atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan genç kız hayatını kaybetti. Kızın anneannesinin iddiaları ise kan dondurdu.

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Çanakkale’de anneannesiyle kalan 15 yaşındaki Mine Söylemez, iki ay önce İstanbul’a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre üvey babası tarafından evde istenmedi. 25 Aralık’ta 2022 tarihinde evden kaçtı.

Küçükçekmece’de yaşayan ve kendisini ‘Şahin Çakır’ olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E.’nin evine sığındı. Şerif E.’nin ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. Üç gün sonra saat 12.30 sıralarında evde yangın çıktı. Dört katlı binanın üçüncü katındaki daireyi alevler sardı.

Şerif E., ablası olarak bilinen kadın ve iki çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif E.’nin 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı. Ağır yaralanan genç kız 27 gün yoğun bakımda süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

EVDE ALTI KİŞİ VARDI

Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak’ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Söylemez, yangından üç gün önce evden kaçan kızının, Leman adlı kişi tarafından Şerif E.’nin yanına götürdüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

– Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, iki ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış. Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan?

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

– Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı? Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. Torunum 27 gün yoğun bakımda kaldı, 10 önce beyin ölümü gerçekleşti. Dün ise kalbi durdu ve vefat etti.

– Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşında benim çocuğumun canına kıydılar, resmen canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. Öteki kardeşine de ben bakıyorum, bir tane de çocuk okutuyorum. İstanbul’a yolladım sonuçta öz annesine gönderdim. Olayı 28 Aralık’ta duyunca şok geçirdim.

“NEDEN BALKONA YÖNELDİ?”

– Olaydan sonra kaldığı evdekiler beni bulmaya başladılar çünkü ben olayın peşine düştüm. Onlara, “Siz öldürdünüz benim çocuğumu, siz kaçarken benim çocuğum neden kapıya koşmadı? Neden balkona yöneldi?” dedim. O yangını görecek kadar benim kızım nasıl kapıyı kaçamamış? Çocuğum çok çaresiz bırakmışlar” dedi.

“KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİLER”

Anneanne Arslanoğlu yangından günler önce Mine’nin kız arkadaşı ile “Şahin Çakır” olarak bilinen Şerif E. için kavga ettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Sözde Mine arkadaşının sevgilisi Şahin Çakır ile sevgili oluyor. Kız arkadaşı ile bu sebepten dolayı tartışıyorlar. Benim küçük torunum günler öncesinde Mine’nin kız arkadaşıyla tartışmasına şahit oluyor.

– Torunum, “Anneanne o kızla kavga ettiler annesi de kavgaya dahil oldu. Benim gözümün önünde kavga ettiler hatta diye Mine’yi içlerinde istemediler” dedi. Torunum kavgaya şahit olduktan sonra Çanakkale’ye yanıma geldiğinde anlattı. Zaten evde istemiyorlarmış. Onlar yaptılar, başka kimse yapmadı. Bu ecel ile olacak bir şey değil. Torunumu oyuna getirdiler. Kapıyı üstünden kilitlediler, kapıyı açamadı, balkona çıktı, alev yükselince çocuk panikle aşağıya atladı. (DHA)

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