Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman'da evinin önünde oynarken kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan 4 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından Şanlıurfa'da bulundu.

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Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çevrede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında küçük kızın zihinsel engelli 37 yaşındaki S.A. tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Engelli kişinin küçük Hele ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bir süre yürüdüğü daha sonra da otostop yaparak Şanlıurfa iline doğru gittikleri tespit edildi.

Polis, bu tespit üzerine küçük kızı bulmak için Adıyaman kent merkezi ve Şanlıurfa’da arama-tarama çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaptıkları yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından Hele Usu ile S.A’nın Şanlıurfa’daki tarihi Balıklıgöl’de bulunduğunu saptadı. Buraya yönlendirilen ekipler, kısa süre içerisinde kız çocuğunu bulup korumaya, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Çocuk Şubesi ekiplerince Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki bir restorana götürülen Usu’ya, polislerce yemek ikram edildi.

Kız çocuğunun işlemlerinin ardından çocuk şubesi polislerinin refakatinde Adıyaman’a götürülerek ailesine teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli S.A. da işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. (AA)