AKP’li başkan grev kararı alan işçilerden dokuzunu işten attı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika 2 Şubat'ta grev kararı alırken, dokuz işçinin görevine son verildi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’da AKP’li Çaybaşı Belediyesi iştiraki olan ÇAYBEL A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası toplu iş sözleşme görüşmeleri için ay başında bir araya geldi. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca oylama yapan işçiler grev kararı aldı. Belediye Başkanı Hüseyin Semiz grev yapılması halinde bazı işçilerin işten atılacağını açıkladı.

MOBBING UYGULANIYOR

Sendikanın 2 Şubat tarihinden itibaren grev kararı aldığını duyuran Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, şunları söyledi:

– 2 Şubat Perşembe günü için grev kararı aldık. İşçilerin anayasal hakları olan grev kararını kırmak için Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz 9 arkadaşımızın iş akitlerini feshederek grev kırıcılığına çıkmıştır. Kurumda kalan diğer arkadaşlarımıza ise mobbing uygulanmaya başlanmıştır. Yaşananların kendi başlarına da geleceği tehdidi ile sendikadan istifaya zorlamaktadır.

– Bu tehdit dilini bir televizyon programında da kullanarak 10-15-20 işçinin iş akitlerini sonlandırabileceğini söylemiştir. Yaşanan süreçle ilgili işten atılan arkadaşlarımız geri dönene kadar alanlarda olacağız. Belediye başkanını işçileri geri almaya ve işçilerin hak taleplerini kabul etmeye çağırıyoruz.

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