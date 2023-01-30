AKP’li belediyenin millet bahçesine yargı ‘dur’ dedi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz kenarında bulunan geniş bir alanı millet bahçesi yapmak için 1 yıl önce meclisten karar çıkardı. Samsun Mimarlar Odası alınan meclis kararını yargıya taşıdı. Samsun 3. İdare Mahkemesi, millet bahçesi projesi imar planının kanunlara uygun olmadığını ve kamu yararı bulunmadığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl ocak ayının ikinci toplantısında İlkadım ve Canik ilçelerinde yapılması planlanan millet bahçeleri ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

İçinde Bandırma Vapuru, Doğu Park, Tenis Kulübü, Nuri Asan Tesisleri, eski hayvanat bahçesi, fuar alanı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu, Atatürk Kültür Merkezi, Dijital Gösterim Merkezi, Valilik binası ve parkların bulunduğu deniz kenarındaki geniş bir bölgeyi millet bahçesi yapmak için meclis kararı aldı.

Meclis kararında kamu yararı olmadığını belirten Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne dava açarak yürütmenin durdurulmasını talep etti.

KAMU YARARI YOK

Mahkeme, imar planının kanunlara uygun olmadığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan görüş alınmadığını, kamu yararı bulunmayan teklifte gerekli araştırma ve analizlerin yapılmadığı belirterek, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” karar verdi.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Başkan Mustafa Demir’i mahkeme kararına uymaya davet ederek, “Hukuka aykırı olarak alındığı tespit edilen meclis kararının, önceki yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarında olduğu gibi uydurma yeni meclis kararları ile yeniden gündeme getirilmeyeceğini temenni ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimini, hukuka aykırı kararlarda onayı olan Büyükşehir Meclis üyelerini, hukuka duyarlılığa, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun kararlar üretmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde