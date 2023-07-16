AKP’li Külünk zamma değil zamanlamaya kızdı: Kirli bir operasyon

Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları artırıldı. İlan edilen karar gece yarısı pompalara zam olarak yansıdı. AKP’li Metin Külünk, kararın 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk gelmesine tepki gösterdi ve zammı "kirli bir operasyon" olarak niteledi.

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Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi.

ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

“KİRLİ BİR OPERASYON”

Ancak Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı ilan edilen ÖTV zammına AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk tepki gösterdi. Zamları “kirli bir operasyon” olarak niteleyen Külünk, bunun ilan edilmesine sebebiyet verenlerin de görevden alınmasını istedi.

Külünk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor.”

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