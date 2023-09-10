Akşener için takipsizlik kararı verildi ama İYİ Parti işin peşini bırakmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi üzerine İYİ Parti olayın peşine düştü. Partinin hukukçuları ihbarı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında ‘FETÖ üyeliği' iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından, ihbar sahiplerine yönelik suç duyurusunda bulunuldu. İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında, 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla başlatılan ve son 4 yılı gizli yürütülen soruşturma, nihayet 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla Sayın Genel Başkan'ın ve vekillerinin erişimine açılmıştır.

Dosyanın erişime açılmasıyla Sayın Genel Başkan'ın siyasi yaşamına 7 yıldır bir baskı unsuru olarak sirayet eden bu soruşturmayı başlatan unsurun, kimliğini gizleyen bir şahsın 15.07.2016 hain darbe girişiminden 2 gün sonra suç uydurarak yaptığı isimsiz bir BİMER ihbarı olduğu öğrenilmiştir.

İlginçtir ki; sonraki tarihlerde de Türkiye'nin dört bir yanından organize bir girişim gibi benzer içerikli birçok ihbar yapılmış, bu ihbarlarda ortak bir dille Sayın Genel Başkan'ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki konuşmalarında darbe girişimi tarihini işaret ettiği, hükümetin değişeceğini ima ettiği, darbenin haberciliğini yaptığı, neden hala tutuklanmadığı vb. Sayın Genel Başkan hakkında gerçeğe aykırı olmakla birlikte son derece ağır isnatlar yaratılarak suç uydurulmuştur.

Oysa örnek verilecek olduğunda Sayın Genel Başkan'ın bu söylemleriyle işaret ettiği tarihin 15 Temmuz 2016 değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihli kurultay tarihi olduğu açıktır ve sadece söz konusu ihbarcıların delil adı altında gösterdikleri ve Sayın Genel Başkan'ın herkese açık kaynaklardaki konuşmalarının dinlenmesi ile bile anlaşılabilmektedir.”

SUÇ UYDURMAKTAN ŞİKAYETTE BULUNULDU

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Hal böyleyken ilgili illerin savcılıkları konuyu tetkik edip ivedilikle Sayın Genel Başkan'ı aklayan bir karar vermek yerine, hiçbir hukuki zemine oturtamadığımız yetkisizlik kararları vererek bu dosyaları Ankara'ya göndermişler, bu şekilde şikayetler Ankara'da toplanıp birleştirilmiş ve Sayın Genel Başkan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak/örgüte üye olmakla suçlandığı soruşturmanın kaynağını oluşturmuşlardır.

Gelinen noktada 7 yıl boyunca Sayın Genel Başkan'ın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır.

Bugün tarihi itibarıyla da ilk olarak Sayın Genel Başkan hakkında suç uydurarak yıllarca FETÖ üyeliği, terör örgütünün propagandasını yapmak, Anayasal düzene karşı suçlar kapsamında soruşturulmasına neden olan ihbar sahipleri hakkında Ceza Kanunumuzda açıkça düzenlenmiş suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikâyetler yapılmıştır.”

İlginizi Çekebilir Akşener’e “FETÖ’cü” diyen PKK’lıyı böyle kurtarmışlar