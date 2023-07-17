Alevler ilerliyor, bir köy boşaltıldı

Çanakkale’de Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevler, Kemel köyünde yerleşim alanını tehdit etmeye başladı. Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çanakkale Kızılkeçili’de başlayan orman yangını yerleşim yerlerini de tehdit etme ye başladı. Bir köy boşaltılıyor.

Çanakkale Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında öğle saatlerinde çıkan orman yangının rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Kızıl çam ağaçları ile kaplı bölgede, alevlerin Kemel köyünde yerleşim alanını tehdit ettiği, evlerde yaşayanların ise tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.



Bölgede devam eden yangına şu saat itibariyle havadan yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edilmeye devam edildiği, köylülerin de karadan tankerlerle su taşıyarak destek olduğu, çevre illerden de çok sayıda arazöz ve itfaiye aracının sevk edilmeye devam edildiği öğrenildi.

BİR KÖY BOŞALTILIYOR

Yangınla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel Köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir” denildi.

İL VE İLÇELERDEN TAKVİYE ARAÇLAR SEVK EDİLİYOR

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

“Bugün Kızılkeçili Köyümüzden başlayan ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangın sebebiyle tüm ekiplerimiz bölgedeki çalışmalara destek vermektedir. Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan da çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştur.

Belediyemize ait dozer, greyder, eskavatör, su tankerleri, arazözler ve itfaiye araçları ile yangın mahaline destek verilirken il ve ilçelerin itfaiye ekipleri ve yangına müdahale etmek amacıyla bölgemize gelecek Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile diğer kurumların canla başla mücadele eden tüm personellerine kolaylıklar diliyor, bir an önce sonlanmasını temenni ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir Gün ağarınca müdahale hızlandı! 373 ev boşaltıldı, 5 ev yandı

İlginizi Çekebilir Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde