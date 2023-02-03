‘Erdoğan’ın mitingi nedeniyle belediye binası kapatıldı’
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginin olduğu gün Sultanbeyli Belediyesi'nin kapılarını kapattığı ve işlem yapmadığı görüldü. Belediye personelinin mitinge götürüldüğü iddia edildi.
Gelecek Partisi Tuzla İlçe Başkanı Gökhan Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultanbeyli mitingi nedeniyle AKP'li Sultanbeyli Belediyesi'nin kapılarını kapattığını ve belediye personelinin mitinge götürüldüğünü söyledi.
Belediye binasında çekilden videoda binanın girişine Erdoğan'ın miting afişlerinin asıldığı, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmediği görüldü.
“MİTİNGE KATILIM ZORUNLU KILINDI”
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Tuzla İlçe Başkanı Gökhan Özkan, “Erdoğan’ın Sultanbeyli mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu kılındı ve belediye binası kapatıldı” dedi.