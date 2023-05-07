‘Atatürk’ adını unuttular ama partilerinin bayraklarını asmayı unutmadılar

Elazığ’da tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadyumu’na yenilenmesi sonrası “Elazığ Stadyumu” tabelası asıldı, "Atatürk" ismine yer verilmedi. Silinen “Atatürk” isminin geri verilmediği gibi bugün açılışı yapılacak ve ilk karşılamanın oynanacağı stadyuma AKP ve MHP bayraklarının asıldığı görüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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1974'ten bu yana şehrin takımı Elazığspor'un maçlarına ev sahipliği yapan stat, yıllarca “Elazığ Atatürk Stadyumu” olarak hizmet verdi. 2019'da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stat, Elazığspor'un bugün saat 15.00'te TFF 3. Lig'de Karaköprü Belediyespor'u konuk edeceği maçla kapılarını açacak. “Elazığ Stadyumu” olarak değiştirilen stadyuma AKP ve MHP bayrakları asıldı.

AKP'Lİ VEKİL SÖZÜNÜ TUTMADI

Yeni yapılan stada Elazığ Stadyumu tabelasının sehven asıldığını belirten AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Elazığ stadyumu işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor kompleksi olarak belirleyelim. Atatürk Spor komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin hepsi yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir” diye konuşmuştu.

ATATÜRK'Ü UNUTTULAR, PARTİ BAYRAKLARINI ASTILAR

Bugün açılışı yapılacak stadyuma Atatürk ismini eklenmemesine karşın çok sayıda AKP ve MHP bayraklarının asıldığı görüldü. MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, ilk maçın oynanacağı yeni stadyumda 18 bin 500 bilet alarak taraftarları maça davet etmişti.

AKP VE MHP'Lİ ORTAKLAR TARAFINDAN YAPILDI

2018'de yapım sözleşmesinin imzalandığı ve 2019 yılında yapımına başlanan stadın 128 milyon 368 bin liraya AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in kardeşi Yılmaz Tetik’in yönetim kurulu başkanı olduğu ve MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver'in yönetim kurulu üyesi olduğu M.Y.S. Yol Yapı tarafından stadyum 2022 yılında tamamlanmıştı.

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