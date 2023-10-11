Bakan noktayı koydu: Çalışan emekliye ikramiye yok

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan "Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Ancak bir defaya mahsus verilecek ikramiyenin çalışmaya devam eden emeklileri kapsamaması çalışmak zorunda olan emekli vatandaşta büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Çalışan emekliler verilecek ikramiyeden yararlanamamaktan şikayetçi olurken, 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak olan emekliler ise miktarın azlığından yakındı.

“MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI…”

İkramiyenin kapsamıyla ilgili son noktayı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu.

AKP TBMM Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu. Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı.” ifadelerini kullandı.

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