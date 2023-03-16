Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 8 kilometre olarak belirlenirken, sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
AFAD’dan yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.” denildi.
İstanbul ve Ankara’da hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ