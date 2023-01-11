Canan Kaftancıoğlu beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.

Altun’a yönelik söylemlerin incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun belirtilerek 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Kaftancıoğlu, mütalaaya ilişkin savunma yaparak şunları söyledi:

“SÜRTÜK DEMEDİM Kİ…

– Bütün vakıf arazileri iki yıllığına kiraya veriliyorken, katılana (Fahrettin Altun) 10 yıllığına kiraya verilmesi devletin nüfuzunu kötüye kullanmaktır. Ben kendisine sürtük demedim ki hakaret etmiş olayım, soysuz demedim ki hakaret etmiş olayım. İlçe başkanımız yargılanmış ve kendisi beraat etmiştir.

KAÇAK YAPIYI KAMUOYUNA DUYURDUM

– Katılan tarafından kaçak inşaat yapılmıştır. Söz konusu yapının kaçak olduğu anlaşıldıktan sonra yıkımına müteakip aynı gün sözleşme yapılmıştır. Ben katılan tarafa kesinlikle hakaret etmedim. CHP İl Başkanı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesi gereği boğazın ön görünümünde olan bir araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu bir durumda katılan tarafından yapılan kaçak yapıyı kamuoyuna duyurdum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR

Kaftancıoğlu'nun avukatı ise, “Vatandaşlar tarafından belirtilen arazide kaçak yapı yapıldığı ihbarı üzerine, ekipler belirtilen mahalleye giderek uyarı yapmışlar, katılan taraf da kaçak yapıyı yıkmıştır. Sözleşme yapılarak belirtilen arazi 10 yıllığına kiralanmıştır. Müvekkilimin yapmış olduğu açıklama eleştiri mahiyetindedir. Muhatabın üst düzey bir bürokrat olduğu düşünüldüğünde, eleştirinin sert olması da kaçınılmazdır” diyerek beraat talep etti.

ADALET YARGININ VİCDANININ SESİDİR

Son sözü sorulan Canan Kaftancıoğlu, “Son sözümü soru olarak sormak isterim. Adalet yargının vicdanının sesidir. Avukatımın söylediği son somut olgulardan sonra bile savcının aynı mütalaayı sunmak isteyip istemediğini sormak istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında, üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığını gerekçe göstererek, beraatine karar verildi.

Canan Kaftancıoğlu beraat ettiği duruşmamım ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar…”