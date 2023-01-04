CHP’li vekilden ‘yüzde 25’ zam tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasının ardından muhalefet yapılan zam oranına tepki gösterdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Aralık ayında TÜİK’in bile yaptığı aylık enflasyon artışına göre ilaçlar yüzde 18,5 artmış ama AKP emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlara yüzde 25 zammı layık görmektedir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memur ve emeklilere verilen yüzde 25 zam kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada emekli maaşı alan vatandaşların geçinme şanslarının kalmadığını kaydetti.

“AKP, EMEĞİYLE ÇALIŞAN MİLYONLARA YÜZDE 25 ZAMMI LAYIK GÖRÜYOR”

TÜİK'in verilerine göre son 12 aylık enflasyon yüzde 64,27 olarak açıklandığını iktidarın vergi ve harçlara yüzde 123 zam yaptığını hatırlatan CHP'li vekil Gürsel Erol, şunları söyledi:

“Yeni yılın gelmesiyle zamlar yağmur gibi yağarken Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla memur ve emeklinin maaşına yüzde 25 zam yapılacağını açıklamıştır. Aralık ayında TÜİK'in bile yaptığı aylık enflasyon artışına göre ilaçlar yüzde 18,5 artmış, su yüzde 10, et fiyatları yüzde 8, patates yüzde 6, pirinç yüzde 4 artmış ama AKP emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlara yüzde 25 zammı layık görmektedir. Bu asla kabul edilemez.

Asgari ücretin bile altında kalan emekli maaşı ile yurttaşlarımızın geçinme şansları kalmamıştır. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de SSK emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıyken bugün asgari ücretin üçte ikisi. İstanbul Ticaret Odası'na göre 12 aylık enflasyon yüzde 93, TÜİK ‘in makyajlı rakamlarına göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 64,3.

Hiçbir dönemde iki enflasyon ölçümü arasında böylesine büyük fark oluşmamıştır. TÜİK belli bir süredir gerçek enflasyon rakamlarının altında enflasyon açıklayarak, memur ve emeklilerin refah kaybına ve yurttaşlarımızın yoksullukta birleşmesine neden olmaktadır. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin yenen kul hakkının hesabı elbet sorulur.”