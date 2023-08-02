Dehşet! Kadına işkence yapıp 4 parmağını kestiler
Bilecik'te bir kadının şiddet gördüğü ihbarıyla harekete geçen polis baskın yaptığı adreste Feride Rasulova adlı kadını işkence edilmiş ve 4 parmağı kesilmiş halde buldu. Polis korkunç olaya ilişkin 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı’ndaki bir evde bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Darp edildiği ve el parmaklarından 4’ünün kesildiği belirlenen yabancı uyruklu Feride Rasulova’nın (30) , sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rasulova’nın tedavisi sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.
Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N’yi (30) yakaladı.
Gözaltına alınan ve baba oğul oldukları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. (AA)