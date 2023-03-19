Dehşet! Tartıştığı oğlu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu

Elazığ'da S.G., evde tartıştığı oğlu M.G. ile gelini B.G.'yi pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olaydan sonra kaçan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

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Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı. S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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