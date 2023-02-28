Depremden sonra haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Çağ Apartmanı'nın altında kalan, enkaz büyük oranda kalkmasına rağmen ailesinin ulaşamadığı Ayşegül Aşkar (45) adına Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde kayıt açıldığı öğrenildi. Cahit Aşkar (53), "Bu durum bizim için yeni bir umut oldu. Eşimin kimliği ve cüzdanı yanında değil. Onu görenler lütfen bizimle irtibata geçsin" dedi.

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Kahramanmaraş depremlerinde Antakya ilçesindeki Çağ Apartmanı da yıkıldı. Binada oturan Cahit Aşkar’ın oğlu Muhammet (25), kızı Merve (28) ve eşi Ayşegül Aşkar, enkaz altında kaldı. Merve Aşkar sağ çıkarılırken, Muhammet Aşkar’ın cansız bedeni bulundu. Enkaz büyük oranda kaldırılmasına karşın Ayşegül Aşkar’a ailesi ulaşamadı.

Enkaz önünde günlerce fotoğrafıyla beklediği eşinden halen haber alamayan Aşkar, “Ben deprem anında Yayladağı’ndaydım. Geldiğimde bina yıkılmıştı. Kızım Merve’yi buldular ve yeniden yaşama döndüm. Fakat kızıma sevineyim mi, oğlum ve eşime üzüleyim mi, bilemedim. 3 ve 4’üncü gün yine burada kimse olmamasına rağmen gönüllüler gelmeye başladı. Oğlum Muhammet’in cenazesine ulaştık. Gece gündüz buradayım. Bugüne kadar eşim Ayşegül’e ulaşamadık” dedi.

‘GÖRENLER BİZE ULAŞSIN’

Aşkar, aramayı sürdürdüğü eşi Ayşegül Aşkar adına 19 ve 25 Şubat’ta, Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde kayıt açıldığını öğrendi. Eşinin adına kayıt açıldığını öğrenince umutlandığını belirten Aşkar, “Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen eşimi halen bulamadık. Her yerde onu arıyoruz. Bu durum bizim için yeni bir umut oldu. Eşimin yanında kimliği veya cüzdanı yok. Hepsi enkazdan çıktı ve bizde. Hem yetkililere hem de vatandaşlara sesleniyorum. Eşimi görenlerin bizimle irtibata geçmesini istiyoruz. Biz belirli hastanelere baktık ama bulamadık. Belki diğer hastanelerde olabilir. Gören, duyan lütfen bize ulaşsın” diye konuştu. (DHA)

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