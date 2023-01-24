Depremin üzerinden üç yıl geçti, o ilçede depremin izleri silinmedi

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden üç yıl geçti. İlçedeki depremzede vatandaşlar, üç yıldır ilçedeki konut, alt yapı, üst yapı sorunlarının bitmediğini belirterek sorunların çözümüne ilişkin AKP’li vekillerin ve ilçe yöneticilerinin herhangi bir adım atmadıklarını ileri sürdüler.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde birçok ev ve işyeri zarar gördü. Depremin üzerinde üç yıl geçmesine rağmen deprem üssü olan Sivrice ilçesinde depremin izleri halen silinemedi.



MİLYONLUK PROJE ATIL KALMIŞ

Meydana gelen deprem sonrasında ilçede yapılan yanlış projelerde vatandaşın tepkisini çekiyor. İlçe merkezinde milyonlarca lira para harcanarak inşa edilen ancak araçların giriş çıkışları için bir yolun yapılmamasından dolayı 82 dükkanı olan kapalı çarşıda yaklaşık 10 tane dükkan faaliyette. Geri kalan dükkanlar ise açılmamış.

DEPREMZEDELER ÇIKARTILMA KORKUSUNDAN KONUŞMADI

Deprem sonrasında AFAD tarafından ilçede kurulan konteyner kentte depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen birçok ailenin konteynerlerde kaldığı belirtiliyor.

Konteyner alanına giderek yapmış olduğumuz gözlemde konteynerlerde yaşayan depremzedelerle görüşmek istedik. Ancak depremzede vatandaşlar konteynerlerden atılma korkusu yaşadıklarını belirterek konuşmak istemediklerini ifade ettiler.

“ÜÇ YILDIR BİR TEK ÇİVİ ÇAKILMADI”

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen sorunların devam ettiğini, merkezde olan iki mahallede depremin izlerini silecek bir çalışma dahi yapılmadığını belirten CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk şunları söyledi:

“Sivrice meydana gelen deprem sonrasında devlete ilçemize 900 ev, 80 dükkan, üç cami yapacaktı. İlk etapta Gölbaşı Mahallesinde 305 konut, 82 dükkan , iki cami yapıldı evler,, dükkanlar, camiler yapıldı. Ama ilçede problemler bitmedi evlerin ve dükkanların birçok eksiği var.

İlçede depremden sonra vatandaş ve esnaf kalmadı herkes Elazığ'a taşındı. İlçemizde Kültür ve Hazar diye iki tane daha mahallemiz var burada oturan insanların hiçbir tanesi şuan yerlerinde oturmuyor bu iki mahalleye hiçbir çalışma yapılmadı. Dükkan olduğu gibi boş burada yapılan bir kapalı çarşımız var ancak kapalı çarşıda esnaf yok çünkü kapalı çarşı kapalı durumda araçların giriş çıkışları yok.

İlçede müteahhit firmanın çalışanları vatandaşlarla muhatap olmuyor. Vatandaşlar eksikliklerini söyledikleri zaman ‘biz muhatap değiliz başka yere gidin' diyorlar. İlçe halkının bir kısmı yapmış oldukları eksik işlerden dolayı müteahhit firma ve TOKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçede yapılan kaldırım ve yollar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kanuna göre yapılmadı.

İlçede yapılan caddeler kaldırım hariç 14 metre ara sokaklar 7 metre olmasına rağmen az önce ölçtüğümüzde gördünüz ilçenin en büyük caddesi olan yerin genişliği 9 metre. Buralarda birçok yolsuzluk yapıldı buradaki yolsuzluğu savcılığa bildirdik ancak bir aydır savcılıktan bir cevap alamadık.

Kültür Mahallesini ‘yıkacağız' diye boşalttılar üç yıldır bir tek çivi çakılmadı insanlar bundan dolayı Elazığ'a taşındı. İlçede bulunan 82 dükkanın 12-13 tanesi dolu bunların iki üç tanesi parti binası, diğerleri esnaf ama onlardan iş yapamıyor. Evler dışarıdan çok güzel görünüyor ama içeriden bakıldığında çok büyük problemler var.

Kendi evime daha yeni taşındım taşındığımın üçüncü gününde evi pis su bastı ve eşyalarımız zarar gördü. Sivrice halkı yaşamış olduğu bu sorunlardan dolayı çok muzdarip. Depremin üzerinden üç yıl geçti AKP milletvekilleri Sivrice için hiçbir iş yapmadılar gelenler hep ‘yapacağız' deyip gittiler.”

“250 BİN TANE SOSYAL KONUT YAPAN HÜKÜMET SİVRİCE'YE 900 KONUTU YAPAMADI”

‘Depremde ağır hasar alan evlerde halen kalanlar var' diyen CHP'li Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“ilçedeki konteynerlerde kiracı vatandaşlar var 70 aile konteynerde kalmaya devam ediyor. İlçede kiralık ev olmadığı olanların ise kira fiyatları çok pahalı. Köylerimiz buradan beter köylerimizde hiçbir işlem doğru düzgün yapılmadı yapılan evler prefabrik evler ve ahırları yok.

Köylerde yaşayan vatandaşlarda köylerini terk etmeye başladılar. AKP Sivrice'yi kaderiyle baş başa bıraktı. Ak Parti milletvekilleri kendi dertlerine düşmüşler bence birinci problem bu. Sivrice'de 900 konut yapılacak bu sayı devlet için çok küçük bir sayı.

Sayın cumhurbaşkanımız, ‘250 bin adet sosyal konut yapacağım, orta gelirliye sosyal konut yapacağım' diyor. 250 bin tane sosyal konut yapan hükümet Sivrice'ye 900 konutu yapamadı. Sivrice'nin nüfusu 5 binden bine düştü.

Akşam altından sonra ilçede nüfus sayımı yapalım sayı 700'ü geçmez. Ak Partili vekiller Sivrice'yi dışladılar hâlbuki Sivrice Ak Parti'ye her zaman yüzde 70-80 oy veren bir ilçeydi. Bu kadar oya rağmen Sivrice'yi dışlamışlarsa demek ki bunlar iktidardan gidecekler. Gelecek günler bizim biz gelince inşallah daha güzel şeyler yapacağız.”

“7-8 BİN NÜFUSLU İLÇE BİNE DÜŞTÜ”

Depremde yıkılan evinin yerine yeni bir ev yapılmadığını ve üç yıldır kirada oturduğunu belirten Hacı Bayram Pınar, “3 yıldır deprem olmuş depremden yıkılan evim halen yapılmadı bundan dolayı kiradayım kira yardımı da almıyorum. İlçede tüm vatandaşlarımız ayrı ayrı sorunları var evi yapılanların da sorunu var yapılmayanların da sorunu var. Sivrice başlı başına bir sorun ama kimse dile getiremiyor deyim yerindeyse sahipsiz bir Sivrice olmuşuz. Dilekçeleri, itirazları bahanesiyle sorunların çözülemediğini söylüyor. İlçede üç yılda 300 tane ev yapılmış Elazığ'da 30 bin tane ev yapılmış. Sivrice 900 tane yapılması gereken ev var altı ayda çözülecek sorun üç yılda çözülemedi. Sivrice depremden sonra göç sorunu ortaya çıkmaya başladı. İlçede hiç kimse kalmadı 7-8 bin nüfuslu ilçemiz binlere düştü. Memleketimize sahip çıkmamız lazım herkes Sivrice'yi seviyor ama hiç kimse Sivrice'de yaşamıyor. İnsanlar kalacak yerleri olmadığı için halen konteynerlerde kalıyorlar kimse keyfinden konteynerlerde kalmaz. Ak Partili vekiller sorunlarla ilgilenmiyorlar burada bir boy gösterip gidiyorlar çözüm odaklı bir iş yapılmamış. Yapılsa biz takdir edip teşekkür ederiz nankör insanlar değiliz” diye kaydetti.

“KİRACI OLSAYDIM DÜKKAN AÇMAZDIM”

İlçede yeni yapılan kapalı çarşıda esnaflık yapan Fethi Ahmet Yıldırım ise kapalı çarşıda projesindeki yanlış çalışmalardan dolayı mağdur olduklarını söyledi. Yıldırım, “1985 yılından bu yana ilçede esnaflık yapıyorum deprem sonrasında çok büyük mağduriyetler yaşadık. Deprem sonrasında ilçede yapılan kapalı çarşının yolunu yapmadılar eskiden burası çok kalabalıktı ancak bu kapalı çarşıya yol yapmadıkları için hiçbir araba buradan gelip geçmiyor. Burada hak sahibi olmamızdan dolayı dükkan açtık. Kiracı olsaydım dükkan açmazdım. Buradaki dükkanların hepsi hak sahiplerine verilmiş ancak hiç kimse dükkanı açmıyor ilçeye büyük marketler girdi, nüfus düştü o yüzden tüm dükkanlar boş kaldı. Konutlarda da mağdur olduk benim evim hükümet konağının arkasındaydı, iki tane dükkanım vardı ancak bana istediğim yerde ev vermediler arka taraflarda tek katlı bir ev verdiler. Dükkanlarımdan birini aldım diğerini ise vergi levhasından dolayı halen vermediler o yüzden mağdur oldum. Depremden sonra ben böyle zor bir dönem hiç görmedim ekonomik krizin etkisi de var” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’YE OY YOK”

İsmini vermek istemeyen bir esnaf ise ilçede birçok insanın gitmesinden dolayı esnaf olarak olumsuz etkilendiklerini belirterek, şunları söyledi:

“İlçeyi yok ettiler, deprem sonrasında birçok vatandaş ev sorunundan dolayı ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Ben burada esnaflık yapıyorum size yemin ederim 15 gündür dükkanı siftahsız kapatıyoruz. Emekli babamın maaşı ve iki üç hayvanımızdan gelen gelirle geçinmeye çalışıyoruz.

Depremden sonra yapılan evlerde site şeklinde yapılmasından dolayı tüm balkonlar birbirine bakıyor ve çok yakınlar. Bir başkasının evinin içerisini görebiliyorsunuz bundan rahatsızlık duyduğumuz için perde dahi açamıyoruz. Ak Partili vekiller buraya seçimden seçime geliyor Ak Parti il başkanı iki kez gelmiş ilçeye oda parti toplantılarına katılmak için ne bir esnaf ziyareti yapabiliyorlar ne de vatandaşlara sorunlarını soruyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Ak Partili bir vekil ilçeye devlet hastanesi yapılacağını duyurdu. İlçede kalacak insan kalmamış bunlar devlet hastanesi açılacak diye müjde veriyorlar. Üç yılda yaşadığımız birçok soruna rağmen maalesef sorunlarımıza çözüm olacak bir kimse görmedik bu seçimde Ak Parti'ye oy moy yok.”