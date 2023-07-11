Durdurmaya bile fırsat bulamadı, atlayarak kurtuldu
Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında, seyir halindeyken aniden alev alan otomobili durdurmaya fırsat bulamayan sürücü, kapıyı açıp atladı, hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde, İzmir karayolunun kırsal Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ekrem K.'nın kullandığı otomobil, aniden motor bölümünden alev aldı.
Otomobili yavaşlatıp yol kenarına çekmeye çalışan Ekrem K., alevlerin büyüyerek sürücü bölümüne girmesi nedeniyle kapıyı açıp kendini dışarı atarak kurtulabildi.
İhbar üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobili söndürdü. Ekrem K. olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Milas- İzmir karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.