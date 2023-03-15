Elinde oltayla uyarmıştı, CHP’li vekil ateş püskürdü

Geçen yıl elinde oltayla göle dönen Şanlıurfa sokaklarında yetersiz altyapıya dikkat çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, bugün sel suları altında kalan ve 12 kişiye mezar olan Abide Köprülü Kavşağı’nda, “İsyan ediyorum… İsyan ediyorum…İsyan ediyorum” diyerek adeta ateş püskürdü.

Ahmet KAYA

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, geçen yıl yağmur sonrası göle dönen Şanlıurfa sokaklarında elinde oltayla video çekmiş ve kentin yetersiz alt yapısına dikkat çekmişti.

Bugün yaşanan ve 12 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi sırasında bir video daha paylaşan CHP’li Aziz Aydınlık yaşananlara isyan etti.

Açılışını 3 ay önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı Abidiye Köprülü Kavşağı'ndaki köprü altında, araçlarında 5-6 kişinin kurtarılmayı beklediğini belirterek, “İsyan ediyorum… İsyan ediyorum…İsyan ediyorum… Şanlıurfa bitti!” diyerek tweet attı.

“SİZİN BELEDİYENİZ DE İKTİDARINIZ DA YERE GİRSİN”

Aydınlık paylaştığı videoda ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Şanlıurfalılar gördünüz. Sabahtan beri hem valilik, hem belediye, hem AFAD burada iki tane motoru çalıştıramıyor. Bu memlekette iki tane su motoru yok. Bunun altında araçlar var. Bunun altında kalmış insanlar var. Halen belediye, halen valilik, halen AFAD bir motor çalıştıramıyor. Yere girsin sizin belediyeniz de. Milletvekilleriniz de, iktidarınız da yere girsin. Bu memlekette iki tane motor bulamıyorsanız, iki tane motor çalıştıramıyorsanız yere girsin bu belediye de, bu AFAD da, bu Şanlıurfa da. Nedir yahu insanlar sabahtan beri suyun altında iki tane motor bulamıyorlar.”

BALIKLIGÖL’Ü DE SEL BASTI

Bu arada Şanlıurfa’nın turistik simgesi olan ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Balıklıgöl’ün sel baskını sonrası görüntüleri de yürekleri burktu. Gölün tamamen su altında kaldığı yüzeyde canlı veya ölü balık görüntüsüne rastlanmadığı görüldü. Kente çevre illerden gelen kurtarma ekipleri botlarla arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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