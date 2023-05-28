Erdoğan: Çok seri bir şekilde…

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı. Erdoğan, "Partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.

Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa “hayırlı olsun” diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

“İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs’ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90’a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90’a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce okula oğlu Bilal Erdoğan, Togg ile gelerek oy kullandı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: Otoriteden kurtulmak için sandıklara

İlginizi Çekebilir Akşener: İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder