Erdoğan’dan Akşener’e: Özür dileyecek misin?

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İYİ Partiye yapılan saldırı vardı. Erdoğan İYİ Parti lideri Akşener'e hitaben "Utanmadan, sıkılmadan İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu ortaya çıktı. Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez bu bir karakter meselesidir." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın hedefinde Millet İttifakı ve bileşenleri vardı.

“TALİMATI PENSİLVANYADAN ALIYORLAR”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Bugün, Cumhur İttifakıyla birlikte bir yola çıktık ve bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayısta sizler, çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceksiniz. Buna hazır mıyız? Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün.

* 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir, çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayısta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir

* Hanımefendi çıkmış bizim Hatay’da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi, önce gel, Çam Sakura’yı gör. Önce Ankara’daki iki şehir hastanemizi gör. Bunlarda oda sayısı 4 bin 6, 4 bin 6. Hiç gezdin mi? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin.

* Bizim bu şehir hastanelerimiz olmasaydı Covid’de ne yapardık? Murat Dilmener olmasaydı, Avrupa Yakası’nda biz ne yapardık.? Sancaktepe’de Pakize Hanım olmasaydı biz ne yapardık? Biz bunları 3 ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda.

“ERDOĞAN’IN HAYATINDA BU TÜR ADİLİKLER OLMAMIŞTIR, SENİN VARSA BİLMEM”

* Beni çok asabi görmüş, sinirli görmüş. Bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine dedik ki, sana da papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı.

* İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem.

“ERDOĞAN’DAN ÖZÜR DİLEYEBİLİYOR MUSUN”

* İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli.

“KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ”

* Bağcılar’da tek bir riskli bina dahi kalmasına gönlümüz razı değildir. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasında sizlerden bize yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birisini yapacağımız 14 Mayıs giderek yaklaşıyor.

* İnşallah 42 gün sonra sandıklara gidecek, nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin ve tespit edeceğiz. Sadece kendi geleceğimizle ilgili değil, evlatlarımızın, gençlerimizin geleceğiyle, istikbaliyle ilgili de çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de yakından takip ediyorsunuz.

* Kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kol kola gezdiğini görüyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7’li koalisyon var. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor?

* Teröristlerle dolaşıyor. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP’yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vadetti. Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla, açıklayabildi mi? Açıklayamaz.

* Demirtaş’ı serbest bırakacakmış. Terörist başını serbest bırakacakmış. Bunları serbest bırakmanın gayreti içerisinde olan Bay bay Kemal’e biz 14 Mayıs’ta gereken cevabı vermeyecek miyiz? Öyleyse, çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz.

SECCADE HEDİYE EDİLDİ

Törenin sonunda kendisine seccade hediye edilen Erdoğan, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz” dedi.

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