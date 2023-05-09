Erdoğan’ın konuştuğu meydanda dikkat çeken kare

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı Aydın meydanında Millet İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sembolü olan kalp işareti yapan dinleyiciler dikkati çekti.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala Aydın'da miting yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a miting alanındaki bazı vatandaşlar Millet İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı el ile kalp işareti yaptı.

Kürsünün hemen önünde bulunan bir grup gencin yaptığı kalp işaretleri canlı yayına da yansıdı. Konuşması sırasında iki defa duraksayan ve karşıdakilere sert bakış fırlatan Erdoğan’ın bu tepkiyi işareti yapanlara gösterip göstermediği anlaşılmadı.

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