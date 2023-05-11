Erdoğan’ın mitinginin ardından Türk bayrakları yerlere atıldı

Batman’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katılımıyla dün düzenlenen AKP mitingi sonrasında Türk bayrakları yerlere atıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Batman Valilik Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dün birlikte yaptığı AKP mitingi sonrasında çirkin görüntüler ortaya çıktı.

Mitingin sona ermesiyle birlikte dağılmaya başlayanlardan geride kalan flama, karton şapka ve pet şişelerden oluşan bir çöplük alanı oluştu. Miting alanındakilere dağıtılan Türk bayraklarının da yere atılanlar arasında yer aldığı görüldü.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

Türk bayraklarının yere atılmasına tepki gösteren CHP Batman İl Başkanı Hikmet Duruş, “Türk bayrağının yere atılmasını şiddetle kınıyorum. Bu durumu duyarsızlık olarak görüyorum. Böyle bir görüntünün oluşmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Türk bayrağına hepimizin saygılı olması ve kıymet vermemiz lazım. Türk bayrağına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bunun yanı sıra AKP küçük çocukları Petrolspor forması altında AKP mitingine götürüldü” dedi.

CHP Batman İl Başkanı Duruş, halkın kendilerine gösterdiği ilgi ve alakayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görmemesi için de çaba harcandığını öne sürdü. AKP’liler tarafından CHP’nin önüne 10 adet parti aracı çekildiğini söyledi.

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