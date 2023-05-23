Hablemitoğlu davasında verilen tahliye kararı yapılan itiraz reddedildi

Ankara 29. Ağır ceza mahkemesi, Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında 28. Ağır ceza mahkemesince verilen tahliye kararlarını hukuka uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme savcılığın sanıkların serbest bırakılması itirazını reddetti.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara’da 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülen ve 20 yıl faili meçhul kalan Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili 20 yıl sonra 7 kişi tutuklandı. ‘Cinayet çözülüyor’ derken Kazakistanlı emekli albayın ifadesinden sonra tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.

Davanın savcısı Zafer Ergül, karara itiraz etti. İtirazı reddeden Ankara 29. Ağır ceza mahkemesi, verilen tahliye kararlarını hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Davanın kilit isimlerinden emekli Albay Levent Gökdaşı'ın avukatı Hüseyin Ersöz kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“28. Ağır ceza mahkemesinin tutuklu bulunan 7 sanığın da tahliyesine karar vermiştir. Kazakistanlı emekli albayın ifadeleri tahliye kararında etkili olmuştu. Savcı karara itiraz ettiği için davaya 29. Ağır ceza mahkemesi baktı. İtirazı değerlendirdi ve tutukluluk halinin kaldırılmasını yerinde buldu.”



YARGININ NAMUSU

Avukat Hüseyin Ersöz açıklamasını şöyle sürdürdü: “bu karar kesin niteliktedir. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile gerçek faillerin tespiti ve yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Yıllardır devam eden soruşturma bir yalancı tanık ve varsayımlarla, cinayet günü Kazakistan'da olan bir tanığa yüklenmeye çalışıldı. Eminim ki gerçek failler kapalı kapılar ardında yaşananları tebessüm ederek takip etti. Bu cinayeti faillerini ortaya çıkarmak yargının namus borcu olmalıydı ve halihazırda da böyle. Kamuoyu vicdanı ancak bu şekilde tatmin olabilir.”

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