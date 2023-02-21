‘Hatay Ortak Meselemiz’ konseyi kuruldu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem ve dün yaşanan Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki depremden sonra yerle bir olan Hatay’ın tekrar ayağa kaldırılması için ”Hatay Ortak Meselemiz ”konseyi kuruldu.

Ali Ekber ŞEN

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay dün de Defne ve Samandağ merkezli iki depremle sarsıldı.

Yerle bir olan kentin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik önemli bir sivil toplum kuruluşu hareketi başladı. Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremden en fazla etkilenen illerin arasında yer alan Hatay'ın tekrar ayağa kaldırılması için ”Hatay Ortak Meselemiz ”konseyi kuruldu.

SIRA HATAY İLİNİN İNŞASI VE YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASINA GELDİ

6 Şubat depreminin Hatay için milat olmak zorunda olduğunun altını çizen yazılı bir açıklama yapan konsey, şu ifadelere yer verdi:

“Yeryüzü tarihinin belki de en büyük afetiyle karşı karşıyayız; on binlerce insanımızı kaybettik, şehrimiz neredeyse yerle bir oldu, tarihi, kültürel ve mimari birçok değerimizi yitirdik. İlimizde hayat durdu. İlimizin ve ülkemizin insanları kan ağlıyor. Depremden sonra yaramıza merhem olan tüm vatandaşlarımıza minnettar olduğumuzu duyurmak isteriz.

Enkaz altındaki canlarımıza ulaşmaya çalıştık, acımızı yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz, ömrümüzün sonuna kadar dinmeyecek acımızı, beslenme ve barınma meselelerine çözüm aradık, sıra Hatay ilinin inşası ve yeniden ayağa kaldırılmasına geldi.

Depremin büyüklüğünü doğa belirledi ama şiddetini insanlar, yani biz, siz, hepimiz, seçilmişler, atanmışlar, başvurucular, denetçiler, gözlemciler ve imzacılar. Yıkıcı etkisinin büyüklüğünde neredeyse hepimizin pay sahibi olduğu bu faciayı, günbegün bizler hep birlikte hazırladık.

İnsanoğlu olarak yapmamız gerekeni yapmadık ve doğal afete güç kazandırdık. Bilimden uzak, mevzuattan uzak, yer yer ahlaktan uzak, vicdandan uzak, para hırsı ile yerleşim alanları inşa ettik”

“HATAY'I İDEAL BİR ŞEHİR HALİNE GETİREBİLİRİZ”

“Evet, el birliğiyle hazırladığımız milenyumun faciasını hep birlikte yaşamak zorunda kaldık” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, bir konuda kesinlikle çok kararlı olmamız gerekiyor. Geleceğimizi, hepimizin hatasıyla yaşadığımız kayıpların tekrarlanmaması ve sonraki nesillerin vebalini almamamız adına, insanlarımızın yaşam hakkına saygı, ilimizin tüm değerlerine sadakat çerçevesinde şekillendirmeliyiz.

Hatay ilini sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek gösterilebilecek şekilde, ideal bir şehir haline getirebiliriz, bunun için hepimize görev düşüyor. Şehrimizi ayağa kaldırırken dikkat etmemiz gereken unsurlar var.

İnşaatlar, bilimsel veriler ışığında, en ince ayrıntısına kadar deprem bölgesi olduğumuz gerçeğiyle bilimle, akılla ve vicdanla hareket edilerek yeni bir yerleşim planı hazırlamalı, mevzuata uygun, ilin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önüne alınmalı, kar hırsından arınmalı, ahlak ve vicdan kıble alınmalıdır.

Bölgenin ve dünyanın en kadim illerinden biri olan Hatay ilimizin inşa çalışmaları başlamadan önce, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Hükümetinin ilgili tüm kişi, sivil örgüt, kurum ve kuruluşların, en nihayetinde Hataylı hemşerilerimizin çok ayrıntılı bir şekilde ve ortak akılla hareket ederek uyum içinde çalışabilmesi gerekmektedir.

Şehir planlama, mimari, mühendislik, idari, denetsel ve hukuki hatalar yüzünden canlarımızı yitirmek istemiyoruz.”

“ŞEHRİMİZİ, YENİDEN AYAĞA KALDIRMALIYIZ”

Yapılan ortak açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

“Bizler, bu şehrin evlatları olarak, bunu hep birlikte yapabiliriz. Şehrimizin kaderini, kendimiz çizebiliriz. Hiçbir işi aceleye getirmeden, bilimden, modern şehircilik anlayışından, güvenlik prensibinden ayrılmadan sağlam inşaatlar yapıp, Hatay ruhuna sahip çıkabilir, Hatay'ı yeniden inşa edebiliriz.

Biz, Hatay şehrinin evlatları olarak bir yol haritası hazırlayalım. Evlatlarımız ve insanlarımız için bir GELECEK planlayalım. Buna muktediriz. Yukarıda anlattıklarımız ışığında ve şehrimizin sağlıklı bir şekilde imarında söz sahibi olmak, fikir beyan etmek, ilgili taraflarla müzakereler yapabilmek, önce manevi sonra maddi destek olmak adına ‘Hatay ortak meselemiz' adı altında bir konsey kurulmuştur.”

KONSEY PARTİLER ÜSTÜ

Yapılan basın açıklamasında konseyin kuruluş amacı ise şöyle açıklandı:

“Söz konusu Konsey partiler üstü nitelikte, herhangi bir kişisel ve grupsal çıkar amacı gütmeden, bu yıkımlarda kast ve ihmal şeklinde her çeşit sorumluluğu bulunan kişi ve kurumları içermeden ve onlarla etkileşimde olmadan, kentlilik ortak yararı çerçevesinde, katılımcılık ve şeffaflık esasları ile çalışacaktır.

İnsanı merkeze alan, her türlü afet olasılığına karşı yaşam güvenliğini sağlama temelinde, çevre ve doğayı koruma, dengeli ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve kültürel doku çeşitlilik ve zenginliğinin korunmasını, her kesimin kent olanaklarından eşit şekilde yararlanmasını, Antakya’nın eşsiz, çok katmanlı, çok kültürlü yapısını, tarihsel bağlamlarıyla, bilge ve barışçıl ruhunu yeniden var etmeyi amaçlayan bir anlayışla yol alınacağını belirtmek isteriz.

Ortaya çıkacak sinerji Hatay'ı baştan aşağı yeniden gözde bir yerleşim birimine dönüştürecektir, Konsey, bu bağlamda, daha aktif roller üstlenebilmek, sürece daha fazla katkı sunabilmek, ulusal ve uluslar arası arenada muhataplarıyla temaslar kurabilmek adına etkin bir vakfa dönüşebilecektir.”

KONSEY ÜYELERİNİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

Aksel Butros, Deniz Tavşancıl, Harun Tavşancıl, Neval Oğan Balkız, Yusuf Bolat, Hakan Boyacı, Bülent Can, Ayhan Kara, Barış Can, Celal Civelek, Hikmet Çinçin, Sabit Çoşkun, Deniz Emir, Mert Eşberk, Ümit Güç, Binnur Hataylı, Hüseyin Pehlivan, Şerif Kurtuluş, Ferhan Kuseyrioğlu, Yusuf Ziya Kuzu, Ertuğrul Okuyan, Yeşim Ötken, Osman Ovalı, Selahattin Eskiocak, Mete Akçay, Cem Mertayak, Mehmet Bulanık, Kerem Mertayak, Mehmet Kalaycıoğlu, Abud Abdo, Gökhan Alkan, Ufuk Cavlı

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