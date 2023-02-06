İskenderun’da devlet hastanesi çöktü… SÖZCÜ muhabiri görüntüledi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların arasında kamu binaları da bulunuyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 55 yıldır hizmet veren İskenderun Devlet Hastanesi de depremde yıkıldı. SÖZCÜ muhabiri yıkılan hastaneyi görüntüledi.

Ali Ekber ŞEN

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem, 10 ildeki birçok binada hasara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında yer alan Hatay’ın İskenderun ilçesinde Devlet Hastanesi de çöktü.

DEPREME HASTANEDE YAKALANDILAR

Depremde en çok zarar gören Hatay’ın İskenderun ilçesinde özellikle eski yapılaşmanın olduğu Dumlupınar Mahallesi’ndeki evlerin bir çoğu hasar gördü. Çok sayıda bina yıkılı. İskenderun merkezde hizmet vermekte olan ve 1968 yılında SSK hastanesi olarak açılan, 1992 yılında kapasitesi arttırılan ve 2005 yılında ise İskenderun Körfez Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanede 7.7’lik deprem nedeniyle yıkıldı.

KURTARMA EKİPLERİ 8 SAAT SONRA ULAŞTI

Özellikle servis binalarının çöktüğü hastanede çok sayıda hasta ve sağlık çalışanının da göçük altında kaldığı belirtiliyor. İskenderun Devlet Hastanesi’ne arama kurtarma ekiplerinin depremden 8 saat sonra ancak ulaşabildikleri öğrenilirken, göçük altından kurtarılan depremzedeler İskenderun’da yapılan Yeni Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

BİR TARAFTA DEPREM DİĞER TARAFTA SOĞUK HAVA

Deprem nedeniyle evlerini terk eden vatandaşların sokakta bekleyişleri sürüyor. Evleri hasar gören vatandaşlar ise artçı depremler nedeniyle sokak aralarında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Bir tarafta deprem diğer tarafta soğuk hava ile mücadele eden İskenderunlu vatandaşlar, fırtına ve yağmur ile de mücadele veriyor. Sağanak yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının aksadığı Hatay İskenderun ilçesinde vatandaşlar, yıkılan binaların yanlarında yakınlarının kurtarılmasını endişeli bir halde beklemeye devam ediyor.

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