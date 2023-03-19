İstanbul Yenikapı’da Nevruz coşkusu

Baharın habercisi Nevruz bayramı, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İstanbul'daki etkinliklerin adresi ise Yenikapı meydanıydı. Yağmura rağmen toplanan kalabalık türküler söyleyip halaylar çekti. Etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “AKP’nin ve küçük ortağının bu ülkeyi son kez yönettiğini herkes bilmelidir. Çok az zaman kaldı. Önümüzde iki aydan az bir zaman var. 14 Mayıs bizler açısından önemli bir fırsattır ve aynı zamanda milat olacaktır." dedi.

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Baharın habercisi Nevruz bayramı, İstanbul, Ankara, İzmir, Mardin, Muş, Siirt, Van başta olmak üzere yurdun birçok ilinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 2023 yılı Nevruz etkinliği 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlere adandı.

İstanbul Yenikapı'da HDP, HDK ile Yeşiller Partisi tarafından organize edilen Nevruz kutlamalarına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TUAD-FED Yöneticisi Salih Tekin ile birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de katıldı.

“14 MAYIS’TA BU İKTİDARI YENECEĞİZ”

Olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda kişinin bir araya geldiği etkinlikte yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Türkülerin söylendiği ve halayların çekildiği kutlamada konuşan HDP Eş Sözcüsü Esengül Demir, şunları söyledi:

“Öfkeliyiz, yerle bir olan binalara onay verenlere öfkeliyiz. Günlerce insanlara ulaşmayan iktidara öfkeliyiz. İktidar hastaneleri, belediye binaları vergilerimizle yapılan yollar yıkılarak altında kalmıştır, halka ilaç ve çadır göndermemiştir. Bütün bunlar olurken mülteci avına çıkanlara seyirci kalmıştır.

Bu iktidar ırkçılığı körükleyen tekçi bir iktidar ve Alevi, Kürt, Arap halkına kendi başının çaresine bakın demiştir. Bunların hesabını soracağımıza halkımızın önünde söz veriyoruz. Bizler bu meydanı dolduranlar, kadınlar, gençler, sosyalistler, devrimciler, Aleviler, Çerkezler, LGBT + bireyler, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, 14 Mayıs’ta bu iktidarı yeneceğiz. Berkin Elvan'ın, Deniz Poyraz'ın hesabını bunlardan soracağız. Depremde cenazelerini çıkarmak zorunda olan halkımıza hesap verecekler.” dedi.

“DEPREM DE AKP VE MHP İTTİFAKI DA BU ÜLKENİN KADERİ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen acıların sarılmadığını belirterek, “Bizler bu ülkeyi yönetenlerin depremdeki duyarsızlığını gördük, bu ülkeyi yönetenlerin depremi bir kader olarak ifade ettiklerinde, depremdeki yaraları sarmadığını gördük. İnsanları açlıkla, soğukla terbiye etmeye çalıştıklarını gördük. Ama şunu bilsinler, deprem de AKP ve MHP ittifakı da bu ülkenin kaderi olmaktan çıkacaktır.” dedi.

“14 MAYIS BİR MİLAT OLACAKTIR”

Yaklaşan seçim tarihine dikkat çeken Buldan, “AKP'nin ve küçük ortağının bu ülkeyi son kez yönettiğini herkes bilmelidir. Çok az zaman kaldı. Önümüzde iki aydan az bir zaman var. 14 Mayıs bizler açısından önemli bir fırsattır ve aynı zamanda milat olacaktır. AKP ve MHP'nin bu seçimlerde Türkiye halklarının ne kadar büyük olduğunu, Kürtlerin ne kadar iradeli olduğunu, kadınların gençlerin bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme yeteneğinin nasıl ortaya çıkaracağını göstereceğimiz bir tarihtir 14 Mayıs.” diye konuştu.

“BARIŞI DA ÖZGÜRLÜĞÜ DE 14 MAYIS'TA SANDIKLARDA İLAN EDECEĞİZ”

“Demokrasi meydanlarda yazılır, barış meydanlarda ilan edilir.” diyen Buldan, “Ama barışı da adaleti de demokrasiyi de özgürlüğü de bizler 14 Mayıs'ta sandıklarda ilan edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkeyi yönetenler şunu bilsin ki Kürtlere hakaret ederek, Türkiye halklarına parmak sallayarak, her gün tehdit ederek bu süreci yönetemezsiniz, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakaretlerinize de parmak sallamanıza da tehditlerinize de boyun eğecek bir halk yok karşınızda.” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ HAZIR OLSUNLAR, ASRIN HESAPLAŞMASI GELİYOR”

İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki Nevruz etkinliğinde konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise şunları söyledi:

*‘Asrın felaketi' diyorlardı, asrın dayanışmasını örgütledik. Şimdi hazır olsunlar, asrın hesaplaşması geliyor! Kardeşlerim bunlar bizi, bu meydanda toplananları, bu ülkenin milyonlarca onurlu, namuslu insanını, şimdiye kadar açlıkta birleştirdiler. Bunlar bizi yoksullukta birleştirdiler, bunlar bizi zindanlarda, kanlı meydanlarda birleştirdiler. Şimdi zafer için birleşiyoruz!

“SİZ KÜRT HALKININ İRADESİNİ KAPATAMAZSINIZ”

*Şimdi bütün Türkiye'yi zafer gününe hazırlıyoruz hep birlikte. Bu iktidar şunu yapmaya çalışıyor, diyor ki ‘HDP'yi susturacağız, Kürt halkını susturacağız'. Buradan, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan saraya sesleniyoruz: Ey Tayyip Erdoğan! HDP asla yalnız kalmayacak, Kürt halkı asla yalnız kalmayacak. Bir kez daha söz veriyoruz, son sözümüz budur: Siz Kürt halkının iradesini kapatamazsınız ama biz sizin sarayınızı kapatmaya geliyoruz. O saray kapanacak!”

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul’da düzenlenen etkinliklerle ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Fatih İlçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Nevruz Kutlaması’ açık hava toplantısı sırasında; ‘Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran’ (224) şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.