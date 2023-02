İstanbul’daki 5 konsolosluk bugün de kapalı

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü.

Hollanda Başkonsolosluğu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, “İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır” denildi.

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda.

Bu nedenle, Türkiye’de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir” dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu. (DHA)