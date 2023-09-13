Kamyon şoföründen ‘bana sürttün’ kurşunu
İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması otompobil sürücüsünün aracını kamyona sürtmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada silahına davranan kamyonu şoförü otomobil sücücünü bacağından vurdu...
Bağcılar Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde, dün saat 15.30 sıralarında bir tomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Cadde üzerinde devam eden tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, park etmek istediği aracını hafriyat kamyonuna sürttü.
Bunun üzerine kamyondan inen şoför ile otomobil sürücüsünün yeniden başlayan tartışma bu kez kavgaya dönüştü.
Kamyon şoförü, yanında bulunan silah ile önce havaya, ardından tartıştığı otomobil sürücüsünün bacağına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. (DHA)