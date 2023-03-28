Seçime 47 gün kala Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar…

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşması programında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da ‘Millet Buluşması’nda açıklamalarda bulunuyor…

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Beraber, birlikte çalışırsak güzel ülkemize huzuru getireceğiz. Bahar geldi ama baharı her yıl getireceğiz, her mevsim getireceğiz.

“BU ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİM”

*Sizlerle beraber olmak, sizlerle Türkiye’nin sorunlarını konuşmak benim de görevlerimden birisidir. Mevlana’yı ve onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak ve adaleti dünyaya anlatmak görevimiz. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim.

*Adalet sadece mahkeme salonunda tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmek zorundayız.

*Konya, Hollanda’dan büyük bir il. Türkiye’nin tarımda Hollanda’dan daha ileri olması lazım. BM verilerine göre, Hollanda’nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var, gelelim Türkiye 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor.

*Konya tarımda bir numara ama ciddi sorunları var. Türkiye’nin de sorunları çok büyük, tarımın da sorunları çok büyük.

*Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim.

Güneşli günleri hep beraber göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz hiç merak etmeyin.

*Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek.

*Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5’inde, 6’sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var.

“KONYA OVASI’NA SUYU GETİRECEĞİM”

*GOP projesi nedeniyle Konya Ovası’na su gelmiyor bir türlü. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek.

*Bütün çiftçilere, üreticilere sesleniyorum; sizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarınızın faizlerini sileceğim. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan fasulye, arpa, canlı hayvan, mercimek… Tamamını bitireceğiz, herkes üretecek, herkes kazanacak.

*Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Formül; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek.

*Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV’si, ÖTV’si olmayacak. Hiçbir çiftçinin, üreticinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek.

*Çok sayıda veteriner, ziraat mühendisi işsiz. Kırsalda köy okullarını açtıktan sonra, bu yıl içerisinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. İmamı, öğretmeni, veterineri olacak.