Kılıçdaroğlu broşürüne gözaltı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürünü dağıtan CHP'li üç genç, 'halkı kin ve nefret duygularına sevk etmek", "yanıltıcı bilgi yaymak" iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Halil ATAŞ

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Mustafakemalpaşa ilçesinde, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Aday Kemal Kılıçdaroğlu’nun broşürlerini dağıtan CHP’li üç genç, ‘halkı kin ve nefret duygularına sevk etmek”, “yanıltıcı bilgi yaymak” gibi suçlamalar ile polis ekiplerince gözaltına alındı.

“PIRLANTA GİBİ GENÇLERDEN Mİ KORKUYOR SUNUZ?”

Gözaltına alınan gençlerin sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan CHP ilçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, AKP hükümetine seslenerek, “Eyyy İktidar yetkilileri pırlanta gibi bu çocuklardan mı korkuyorsunuz?” notunu düştü.

Kuru, gençlerin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılacakları bilgisi verdi. Aynı ilçede daha önce de Sinan Ateş’in ‘Göktürkler’ adlı kitabını dağıtan gençler, gözaltına alınmıştı.

“ALGI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA ALIŞTILAR”

Konuya ilişkin açıklama yapan başkan Tandoğan Kuru şunları söyledi;

“Dün akşam kendilerini ülkenin geldiği noktadan kaygılanarak şehrin bir çok noktasına broşür dağıtmışlar. Dağıtılan broşürlerde asla yalan montaj ya da halkı yanıltıcı bir bilgi yoktur. Tamamı Sayın Bahçeli’nin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği ve kamuoyu ile bizzat kendilerinin paylaştığı söylemlerin basılı olduğu broşürlerdir.

Fakat siyasi iktidar algı üzerinden siyaset yapmaya o kadar alışmışlar ki, halkı yanıltıcı bilgi dağıttıklarıyla ilgili göz altı kararı aldırarak çocukların üzerinde baskı imparatorluğu kurmaya çalışıp seçim sürecine kendi yalanlarıyla girilmesini istiyorlar. Gençler, bizim onurumuz, gururumuzdur. Asla yanlız değiller ve asla yanlız bırakmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız.”

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