Kılıçdaroğlu’nun o sözleri, CHP Genel Merkezi’ne asıldı

Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte CHP Genel Merkezi’ne bu sefer de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan, "Ben Kemal, geliyorum!" yazılı afiş asıldı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, ‘Ben Kemal, geliyorum’ “ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Ankara’daki CHP Genel Merkezi binasına asılan, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunan ve ismi yazılı olan afişin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Demir, “CHP Genel Merkezi anlık… Ben Kemal Geliyorum!” notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE “YETER! SÖZ MİLLETİN” AFİŞİ ASILMIŞTI

Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asılmıştı. Afişin görüntüsünü CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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