Comanchero çetesinden bir isim daha Türkiye’de yakalandı

Avustralyalı suç çetesinin bir yöneticisi daha Türkiye'de yakalandı. Uyuşturucu şebekesinin kilit isimlerinden Mark Buddle geçen yaz Kıbrıs'ta, sevgilisi ve ortağı Mel Ter Wisscha ise Bodrum'da ele geçirilmişti.

Habip ATAM

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Avustralya'nın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Comanchero'nun yöneticisi Duax Ngakuru İstanbul'da yakalandı.

Dünya çapında kırmızı bültenle aranan Ngakuru, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’de düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Geçen yıl Temmuz ayında da Comanchero'nun diğer yöneticilerinden Mark Buddle 12 Temmuz’da Kıbrıs’ta sevgilisi ve ortağı Mel Ter Wisscha ise 22 Temmuz’da Bodrum’da Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Buddle ve Wisscha, kısa sürede Avustralya’ya iade edilirken, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kirli parayı yönettiği iddia edilen Duax Ngakuru da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Buddle ve Wisscha’nın, 2010 yılında Sidney’de bir güvenlik görevlisinin vurulması sonrası ülkeyi terk ederek Dubai, Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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