Kızılay binasında Türk Bayrağı’nın üstüne Erdoğan posteri asıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Kızılay binasına asılan Türk Bayrağı’nın üzeri yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posteri yerleştirildi. Duruma tepki gösteren CHP'li Seydişehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet Balcı, “Hiç kimse ve hiç bir parti Şanlı Türk Bayrağı’nın ve bu cennet vatanın üzerinde olamaz” dedi.

Müslüm EVCİ

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Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kızılay şube binasında asılı Türk Bayrağı'nın üstüne Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının yer olduğu dev posterin yerleştirilmesi tepkiye neden oldu. Erdoğan posteri, Türk bayrağının üstünü kapattı ve görünmez hale gelmesine neden oldu.

“HİÇ KİMSE TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDE OLAMAZ”

Seydişehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hikmet Balcı, 6 Şubat depremlerinden bu yana eleştirilerin odağında bulunan Kızılay'ın Seydişehir ilçe binasındaki Türk Bayrağı'nın Erdoğan'ın fotoğrafıyla kapatılmasına tepki gösterdi.

“Tam da seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin özeti” diyen Balcı, “.. Şu unutulmasın, hiç kimse ve hiç bir parti şanlı Türk Bayrağı'nın ve bu cennet vatanın üzerinde olamaz! Görselden de görüleceği üzere, bu Bayrak öyle bir bayrak ki, üstünü kapatmaya çalışanların altından da siluetini gösterir. Biline!” ifadelerini kullandı.

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