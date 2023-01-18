Kuşadası’nda milli parkın ihale sözleşmesi iptal edildi

Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İşletmesi’nin kiraya verilmesiyle ilgili ihale sözleşmesi iptal edildi. Mahkeme kararında, milli parkın korunması, ormanın ve içindeki canlıların devamlılığının sağlanmasının “üstün kamu yararı” olduğu ifade edildi.

Latif SANSÜR

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Aydın 2. İdare Mahkemesi, ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ile korunan Kuşadası'ndaki milli parkın kiraya verilmesi ile ilgili ihale sözleşmesini iptal etti.

Doğaseverler, 50'yi aşkın STK ve yöre insanlarının açtığı davayı sonuçlandıran mahkeme, doğanın, ormanın ve ormanda yaşayan tüm canlıların lehine karar verdi.

Şikayetçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kiracı şirket arasında imzalanan sözleşmenin milli park içinde doğal dokuya aykırı yapılaşmaya olanak tanıdığı, tesis ve alanlarda eğlence programı, davet, düğün, konser, şenlik, fasıl geceleri düzenlenmesiyle doğal yaşama büyük zarar verileceği görüşünü haklı buldu.

“ORMANIN DEĞERİ HESAP EDİLEMEZ”

Mahkeme, savunma avukatlarının kiralama işlemiyle kamu yararına gelir elde edildiği yönündeki savunmasını değerlendirirken, ormanın elde edilecek gelirden çok daha önemli olduğunu, “Ormanın sadece üzerindeki ağaçların çapı ve kullanım amacı ile ölçülebilen, değer takdir edilen bir varlık olmadığı, ormanın insan ve diğer canlıların temel yaşam kaynakları olan oksijen ve temiz su kaynağı olması, erozyonu önleme, karbon yutak alanı olması, ılıman bir iklim sağlayarak tarımsal faaliyetlere, hayvancılığa katkı sağlaması, birçok canlıya yaşam alanı oluşturması ve rekreasyonel fonksiyonları göz önüne alındığında hesap edilmeyecek bir değerinin olduğu açıktır” şeklinde vurguladı.

“KAMU YARARI” DEĞİL, “KAMU ÜSTÜN YARARI” DAHA ÖNEMLİ

Milli park ziyaretçilerine hizmet sunulması amacıyla yapılan ihaleyle kamu kaynaklarının arttırılmasının ‘kamu yararı’ taşısa da, ihale ile milli parkın korunması için getirilen sınırlamaların esnetilmemesi gerektiğine dikkat çeken, en küçük bir yangında milli parkın tümüyle ziyarete kapatılmasıyla oluşacak kamu zararını hatırlatan mahkeme, “Bu nedenle milli parkın korunması ve ormanların devamlılığı hususundaki kamu yararı ile dava konusu ihale işlemine dayanak işletme faaliyetinin sürdürülmesine dair kamu yararı kıyaslamasında ‘üstün kamu yararı' kavramının değerlendirilmesi gerekir” ifadesinde bulundu.

KARARA KARŞI DANIŞTAY TEMYİZ YOLU AÇIK

Milli park ihale sözleşmesini iptal eden mahkeme, diğer yandan ihale şartnamesinde yer alan 104, 105, 106, 107 ve 108. maddeler yönünden ise davanın davacılar açısından ehliyet yönünden reddine karar verdi. Karara karşı 15 gün içinde Danıştay'da temyiz yolu açık olacak.