MHP’li başkan sandık başında suçüstü yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sandık görevlilerince iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen MHP İlçe Teşkilat Başkanvekili Yücetan Dilmaç hakkında tutanak tutuldu.
Kocaeli’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dilovası İlçe Başkanvekili Yücetan Dilmaç, Dilovası Can Gülmen İlköğretim Okulu’nda iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalışırken yakalandı.
Dilmaç, seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından aynı okuldaki 1012 No’lu sandığa zarf atmaya çalışırken durum anlaşıldı.
Sandık çevresindekilerin itirazları neticesinde engellenen mükerrer oy kullana girişimiyle ilgili, görevliler tutanak tuttu.