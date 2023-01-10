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Öğrenci servisi şarampole uçtu, yaralılar var

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 4 öğrenci, yaralandı.

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Öğrenci servisi şarampole uçtu, yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan H.Y. yönetimindeki okul servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 8 öğrenciden 4’ü yaralandı.

Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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