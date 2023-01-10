Öğrenci servisi şarampole uçtu, yaralılar var
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 4 öğrenci, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan H.Y. yönetimindeki okul servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 8 öğrenciden 4’ü yaralandı.
Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)