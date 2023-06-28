Turizm cenneti açık hava oteline döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenlerin bir kısmı otellerde ve pansiyonlarda istediği fiyata yer bulamayınca deniz manzaralı sahillerde parklarda, otomobillerin içinde ve kamyon kasalarında uyudu. Manzara açık hava otelini aratmadı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurban bayramı nedeniyle tatil için Bodrum'a gelen yerli turistler ucuz otellerde yer bulamayınca soluğu sahillerde aldı.



Bodrum Kalesi manzaralı Kumbahçe ve Paşatarlası plajları açık hava oteline dönüştü. Kimi çadır kurdu, kimi bavullarını yanı başına alarak geceyi böyle geçirdi.

Birçok tatilci bayramın ilk gününü otomobillerin içinde, hatta kamyon kasalarında karşıladı. Bazı tatilcilerin belediyenin banklarında uyuduğu görüldü.



“PARAYI OTELE VERİRSEK AÇ KALIRIZ”

İstanbul'dan tatile gelen 23 yaşındaki üniversiteli Cemil Akbalık “Arkadaşlarla 3- 4 gün için tatile geldik. Ama cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık hem geri dönemezdik.



Bayram nedeniyle pansiyonlarda da yer kalmamış yer olanlarda ise fiyatlar 5 yıldızlı otel ayarında.

Hava çok güzel o nedenle sahilde uyumayı tercih ettik. Birkaç gün böyle idare edeceğiz, tatil böyle de güzel” dedi.

İlginizi Çekebilir Bodrum'a 4.5 günde 100 bin araç giriş yaptı