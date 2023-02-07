Vatandaş derdini anlattı, vali böyle güldü

Depremin vurduğu Adıyaman'da dertlerini anlatmaya çalışan depremzedelere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar gülerek karşılık verdi. Tepki gösteren vatandaşlar valinin tavrına isyan etti.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem dün 10 ili yerle bir etti. 15 milyona yakın insanın doğrudan etkilendiği depremde binlerce kişi ise halen enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Depremden sağ kurtulanlar ise soğuk, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Can pazarının yaşandığı o 10 kentten biri de Adıyaman. Dertlerini anlatacak muhatap bile bulamayan Adıyamanlılar valiliğin kapısını çaldı.

‘Adıyaman sahipsiz’ sloganlarıyla tepkilerini dile getiren vatandaşlara Vali Mahmut Çuhadar gülerek karşılık verdi. Vali Çuhadar’a tepki gösteren vatandaşlar ‘ne gülüyorsun’ diyerek isyan etti. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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