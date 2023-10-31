Su ararken ortaya çıktı, alev alev yanıyor! Jandarma bölgeye girişleri kapattı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su bulmak için yapılan sondaj çalışması sırasında gaz açığa çıktı. Köylülerin poşete doldurulup çakmakla denediği gaz alev aldı. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken TPAO ekipleri gaz üzerinde inceme başlattı...

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi’nde meyve ağaçlarının sulanması için başlatılan sondaj çalışmasında 136 metreye inilen çalışma sırasında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından kuyudan çevreye kötü koku yayan gaz çıktı. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Genos segmenti üzerindeki bölgeden çıkan gaz muhtar poşete doldurulup çakmakla denendi.

Muhtar Ali Altıntaş tarafından yapılan denede poşette açılan delikten çıkan gaz alev aldı.

“ÇOK YANICI BİR GAZ”

Muhtar Altıntaş, “5 günden beri çıkan gaz, basınçlı bir şekilde devam ediyor. Gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapanlar, boğaz kuruluğu yaşamışlar” dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlilerinin alanda ölçüm yaptıklarını belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

“6-7 gündür bu şekilde gaz geliyor. Kötü bir kokusu da var. Biz bunun kesilmediğini görünce durumu ilettik. Ekipler gerekli çalışmaları yaptı. Gazın ne olduğu yapılan çalışmalar sonucu belli olacak. Bir kaç gün sonra kesilecek mi veya hep böyle devam mı edecek? Bilmiyoruz. Burada gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”

Öte yandan yetkililer, bölgede inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, gazın çıktığı bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, girişleri durdurdu. (AA-DHA)