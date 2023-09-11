Sultanbeyli’de yeğenini öldüren amca drone destekli operasyonla yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de, yeğenlerinin bulunduğu araca kurşun yağdıran, İsmail Hakkı Bulut'u (30) öldüren, kardeşi Resul Bulut'u (28) yaralayan Kasım Bulut (59), drone destekli bir operasyonla yakalandı.

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Cuma günü saat 12.30’da, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi’nde İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler, amcaları Kasım Bulut ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla buluştu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı. Daha sonra taraflar ayrı araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut, kendi otomobilleriyle bir sokağa girdil Amcaları Kasım Bulut da servis minibüsüyle o sokağa geldi. Kasım Bulut, aracından inerek yeğenlerinin bulunduğu otomobile silahla ateş açmaya başladı.

Saldırının ardından Kasım Bulut hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak İsmail Hakkı Bulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Resul Bulut ise tedavi altına alındı.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli amcanın yakalanması için çalışmalara başladı. Polis, drone kullanarak havadan da şüphelinin izini sürdü ve sonunda Kasım Bulut’un saklandığı yeri tespit etti. Bulut, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları da drone kamerasıyla anbean kaydedildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)