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Sur Kültür Yolu Festivali’nde konser ve gösteriler iptal

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 9. durağı olan Sur Kültür Yolu Festivali’nde konserler ve birçok etkinlik iptal edildi. Etkinlikler kapsamında şarkıcılar Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Simge ve Ferhat Göçer gibi isimler konser verecekti.

Yayınlanma: 18:38 - 14 Ekim 2023 Güncellenme:
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Sur Kültür Yolu Festivali’nde konser ve gösteriler iptal

Sur Kültür Yolu Festivali’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız” ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Dağkapı Meydanı’nda Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sahne alacaktı.

Konserlerin düzenleneceği meydana gelen gelen vatandaşlara kurulan sahneden anonslar yapılarak konserlerin iptal olduğu duyuruldu.

Bugün başlayan festival, 9 gün boyunca devam edecek ancak konser ve gösteriler yapılmayacak. (AA-DHA)

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