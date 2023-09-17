Sürat teknesinde can pazarı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Samandağ Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı. Gezinti sırasında teknenin motorundan henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı.
SUYA ATLADILAR
Hafif şekilde yaralanan 2 genç kız, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teknedekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesine sevk etti.
Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)