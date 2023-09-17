Abone Ol

Sürat teknesinde can pazarı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sürat teknesinde can pazarı

Samandağ Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı. Gezinti sırasında teknenin motorundan henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı.

SUYA ATLADILAR

Hafif şekilde yaralanan 2 genç kız, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teknedekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesine sevk etti.

Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Çatıda yangın çıktı, 7 binaya sıçradıİlginizi ÇekebilirÇatıda yangın çıktı, 7 binaya sıçradıYangın 8 evi küle çevirdiİlginizi ÇekebilirYangın 8 evi küle çevirdi
X Reklam