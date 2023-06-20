Suriye’den çok konuşulacak iddia

Suriye gazetesi El Vatan, Rusya’nın bugün başlayan ve yarın devam edecek Astana görüşmelerinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için bir takvim sunacağını iddia etti.

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Suriyeli El Vatan’a konuşan Suriye hükümeti kaynakları, “Moskova, Ankara ile Şam'ın yakınlaşmasını istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine dair net bir takvim ortaya koyacak” dedi.

Türkiye’nin desteklediği örgütler, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. Suriye hükümeti ise bu durumu “işgal” olarak nitelendiriyor ve müzakerelerin ilerleyebilmesi için bu durumun son bulmasını şart koşuyor.

Türkiye ise daha fazla göçün engellenmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin geri gönderilebilmesi ve terör örgütü YPG'nin sınırdan uzak tutulması hedefleriyle bu bölgelere büyük önem atfediyor.

“MUĞLAK İFADELER KULLANMAYI BIRAKMAMIZ LAZIM”

El Vatan'a konuşan kaynaklar, Şam'ın diyaloğa açık olduğunu, tarafların bunun için net hedefler, bir çerçeve ve bir diyalog mekanizması belirlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Bir ilerleme sağlanmasını istiyorsak, ‘terörle mücadele' gibi iki tarafın da kendine göre yorumladığı muğlak ifadeler kullanmayı bırakmamız lazım.”

ASTANA GÖRÜŞMELERİNDE İLK GÜN TAMAMLANDI

Astana’daki bir otelde sabah erken saatlerde başlayan görüşmeler, heyetler arasındaki ikili, üçlü ve dörtlü istişare toplantılarıyla gün boyu sürdü.

Türk heyeti, bugün İran, Rusya ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi O. Geir Pedersen başkanlığındaki heyetler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

20’incisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri kapsamında yapılan 4’lü toplantıda, ilk kez Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda, Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’a Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Esed yönetimi heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık etti.

Bakan yardımcılarının da katıldığı 4’lü toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla 4’lü komite kurulmasına karar verilmişti.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Yarın sona erecek Suriye konulu Astana görüşmelerinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran heyetleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in yanı sıra gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan da temsilciler bulunuyor.

Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimi ve sahadaki son gelişmelerin müzakere edildiği görüşmelerde ayrıca Suriye’deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da masaya yatırılıyor.

Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisi ise yarın açıklanacak. (BBC Türkçe, AA)

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