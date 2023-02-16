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Suriyeliler, depremzede yakınları için ülkelerine gidiyor

Cilvegözü Gümrük kapısına gelen Suriyeliler, depremden etkilenen yakınlarını görebilmek için ülkelerine geçiş yapıyor.

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Suriyeliler, depremzede yakınları için ülkelerine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem aynı zamanda Suriye’de de birçok bölgede hissedildi, yıkımlara neden oldu.


Başta Hatay olmak üzere birçok bölgede yaşayan Suriyeliler de ülkelerindeki yakınlarını görmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin de gerekli önlemi aldığı Cilvegözünde önce engelliler, hamile kadınlar, yaşlılar ve çocuklu ailelerin gidişi sağlanıyor.


Yanlarına aldıkları yaşam eşyalarıyla geçiş yapan Suriyelilerin birçoğu tekrar Türkiyeye dönüş yapmayacağını söyledi. Sorunsuz bir şekilde geçişleri sağlanan Suriyeli sayısı ise bugüne kadar 1000i geçti. (DHA)

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