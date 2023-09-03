Suudi inşaat şirketine ‘kamulaştırma kalkanı’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil alana yapılan kaçak plazayı kurtarmak için imar planında değişiklik yapıp, acele kamulaştırma kararı çıkardı.

Batuhan SERİM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kente karşı işlenen suçları önleme girişimlerinin önüne engel çıkarılmaya devam ediliyor. Zeytinburnu'ndaki kaçak plazanın yıkımı valilik kararıyla engellendikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plazaya kalkan oldu ve acele kamulaştırma kararı çıkardı. Seyitnizam Mahallesi'ndeki kamuya ait yeşil alana Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Holding'in Türkiye'deki şirketi AkZirve Gayrimenkul kaçak şekilde çok katlı plaza inşa etti.

ZABITA-POLİS KARŞI KARŞIYA

İBB İmar Müdürlüğü 2021'de yapının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak plazayı yıkmak isteyen İBB ekipleri engellemelerle karşılaştı. Yıkım sürecine ilişkin mahkeme İBB lehine karar verse de bu kez İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. 29 Ağustos sabahı kaçak yapıyı yıkmaya giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı. Valinin imzasıyla resmi yazı gönderilerek yapının Hazine'ye geçtiği, AkZirve Şirketi'nin ise kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek yıkım yapılmamasını istendi.

AKP'Lİ BELEDİYEYE GEÇTİ

Bölge, önce 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acil kamulaştırılacak yer statüsüne sokuldu. Hemen ardından 31 Ağustos'ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni imar planları askıya çıkarıldı. Plazanın olduğu yeşil alan acele kamulaştırma ile Zeytinburnu Belediyesi'ne geçirilirken plazanın olduğu alanın sosyal tesis olarak düzenlenmesine karar verildi.

Mahkemeler İBB'nin lehine sonuçlandı

İBB İmar Müdürlüğü, 2021'de kaçak tespitini yaptığı plaza için 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na dayanarak işlem başlattı. AkZirve Gayrimenkul mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. İBB ekipleri buna dayanarak mayıs ayında yıkım için harekete geçti. AkZirve yine mahkemeye gidip yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB'nin itirazını bir üst mahkeme haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 29 Ağustos'taki yıkma girişimi de önce valilik sonra bakanlık aracılığı ile engellendi.