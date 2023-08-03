Suya zam yapan başkanla ilgili suç duyurusunda bulundular

DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi üyeleri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin su zammıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında idare mahkemesinin suya yapılan zammın yürütmesinin durdurulması kararını uygulamadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Samsun Adliyesi önünde açıklama yapan DİSK Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, şunları söyledi:

“YÜZLERCE DOĞA KATLİAMI AKP İKTİDARININ ÜRÜNÜDÜR”

*Halkımızın tapulu malları, tarlası, merası, zeytinlik alanlar, verimli topraklar talep edilmesi halinde kamulaştırılarak bu sermaye gruplarına teslim edilmektedir.

*Kuzey otoyolu, İstanbul Havalimanı projesi, siyanürle altın arama projeleri, Cerattepe faciası, suların torakla ve doğayla olan ilişkisinin kesilerek boru ve kanallara hapseden yüzlerce HES projeleri, yok edilen tarihi mirasımız Hasankeyf ve Sur kenti, dünyanın terk ettiği nükleer santral projeleri, İkizdere taş ocağı projesi, ormanlık alanların turizm ve sanayi tesislerin kullanımına açılması, tarımsal üretime destek verilmemesi adeta kösteklenmesi…

*Daha yüzlercesini sayabileceğimiz çevre ve doğa katliamları 23 yıllık AKP iktidarının ürünüdür. Son günlerde gündeme gelen Akbelen faciası ise bugüne kadar yapılanların üzerine tuz biber olmuştur.

“DOĞAYA ÇEVREYE SALDIRMAKTA PARTİSİNDEN GERİ KALMIYOR”

*AKP iktidarı ülke genelinde bunları yaparken AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı da boş durmuyor, ilimizde tarımsal alanlara ve doğaya, çevreye, yeşile saldırma konusunda partisinin gerisinde kalmamak için elinden gelen çabayı sarf ediyor.

*Ülkemizin en önemli tarım alanı olan Çarşamba Ovası'nı katleden biokütle enerji santraline vermiş olduğu destek daha hafızalardaki yerini korurken bu defa Atakum ilçesinin en güzel ve nezih mekânı olan Kurupelit Marina çevresini adeta kucaklayan yeşil alan ve bu alan içerisinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımındaki düğün salonu ve diğer tesislerin tümünü bir plan değişikliği ile satışa çıkartıp yandaş sermaye kesimine sözde satışının gerçekleştirmek üzere olduğunu görüyoruz.

*Bu konuda mahkemelerin verdikleri yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarını yok saymakta, hukuk tanımaz bir tarzda yoluna devam etmektedir.

“İLK İCRAAT OLARAK SUYA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI”

*Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Belediye Başkanı seçildiği günden sonra ilk icraat olarak Samsun'da kullanılan içme suyunun fiyatına yüzde 25 oranında zam yapmış, sayaç okuma bedelini ise yüzde 150 oranında artırmıştı.

*Halkımızın büyük tepkisini çeken bu uygulamaya karşı sendikamızın başını çektiği önemli direnişler, büyük eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmiş, yine sendikamızın da müdahil olduğu bir hukuki süreç başlatılarak konu yargıya intikal ettirilmişti.

*Samsun 2. İdari Mahkemesi bu konuda yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, Mustafa Demir mahkeme kararına uymak yerine konuyu üst mahkemeler nezdinde temyiz ederek uygulamayı uzatma yolunu seçmiş ve zamlı tarifeyi devam ettirerek elini halkımızın cebinden çekmeme yolunu tercih etmiştir.

*Gelinen noktada temyiz mahkemeleri de lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen hala mahkeme kararını uygulama yönünde kılını bile kıpırdatmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere bugün buradayız. (ANKA)

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